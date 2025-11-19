۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

مرادی: شهرهای رودسر و وان ترکیه خواهر خوانده می‌شوند

رودسر- فرماندار رودسر بر بهره گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، اقتصادی، دانش‌بنیان بین این شهرستان و وان ترکیه تأکید کرد و گفت: این دو شهر باهم خواهرخوانده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرادی فرماندار رودسر در ارتباط تصویری با محمود گدیک، رئیس وقف کارآفرینی ریاست جمهوری ترکیه، رئیس مرکز نوآوری ایشگم ترکیه، مدیرکل صنایع کوچک استان وان و پروفسور مهرداد فوج لعلی، عضو رسمی آکادمی علوم اروپا و مشاور امور بین‌الملل، گفتگو کرد.

فرماندار رودسر در این ارتباط تصویری گفت: با برقراری این خواهرخواندگی، می‌توانیم از اشتراکات خود با شهر وان ترکیه، با حضور تجار، دانشمندان و گردشگران ۲ کشور در این شهرها به خوبی بهره ببریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد شهرستان رودسر، افزود: این شهرستان دارای قابلیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، شیلات، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها است.

امیر مرادی با اشاره به استعدادهای فراوان رودسر در تولیدات حوزه شیلات، ماهیان خاویاری و استخوانی، افزود: در بخش کشاورزی هم محصولاتی تولیدی این شهرستان مانند گل و گیاه، پرتقال، فندق، برنج، چای، کیوی و گل گاوزبان جایگاه خوبی در استان دارند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شهرستان فعالیت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری و هوش مصنوعی انجام داده‌اند، اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه صنایع تبدیلی محصولات جانبی با کیفیتی در زمینه تولید فندق مانند کره و پودر فندق، کنسانتره پرتقال و بسته‌بندی چای سبز و سیاه تولید کرده‌اند.

فرماندار رودسر با اشاره به توانمندی شهرستان در زمینه تولید، سورتینگ و صادرات کیوی، در خصوص همکاری مطلوب با طرف ترکیه‌ای ابراز امیدواری کرد.

امیر مرادی به جاذبه‌های گردشگری رودسر از جمله صنایع دستی، روستای تاریخی قاسم‌آباد و کشایه اشاره کرد و گفت: امیدواریم گردشگران و مردم ترکیه از نقاط دیدنی شهرستان ما دیدن و میراث تاریخی «چادرشب» را به عنوان سوغات و مشترکات فرهنگی تهیه کنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه حضور هیئت ترکیه‌ای، زمینه‌ساز گسترش گفتگوها، انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بین ۲ کشور و خواهرخواندگی رودسر و وان شود، گفت: منتظر دیدار حضوری شما و ایجاد روابط گسترده در بخش‌های مختلف بین ۲ کشور هستیم.

کد مطلب 6661526

