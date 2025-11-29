به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی شامگاه جمعه در جمع سرمایه گذاران ترکیه‌ای در رودسر اظهار کرد: هدف از حضور این سرمایه‌گذاران توسعه تجارت و همکاری اقتصادی با کشورهای مسلمان و ظرفیت‌های بی نظیر رودسر در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

وی بیان کرد: این برنامه با محوریت بخش خصوصی و بدون هزینه‌ای برای دولت انجام شده و رودسر با دارا بودن پکیج کاملی از محصولات صادراتی آماده جذب سرمایه‌گذاری است.

مرادی با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان رودسر در حوزه کشاورزی، این حوزه را به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه برشمرد و بیان کرد: یکی از شاخصه‌های مهم شهرستان رودسر، حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی آن است

وی ادامه داد: شهرستان رودسر ظرفیت بسیار عمده‌ای در تولید محصولاتی مانند برنج، چای، فندق، کیوی، گل گاوزبان، پرتقال و ماهیان خاویاری و استخوانی و نیز در حوزه گل‌های زینتی دارد.

فرماندار رودسر با بیان دلایل انتخاب استان وان برای همکاری، تشابهات آب‌وهوایی و اقتصادی بین دو منطقه را عامل مهمی دانست و افزود: استان وان، شرقی‌ترین استان ترکیه، آب‌وهوایی مشابه با گیلان دارد.

وی گفت: این استان در حوزه محصولاتی مانند گندم و جو، دامداری پیشرفته به‌ویژه در بخش گوسفند، تولید دان، پوشاک و نساجی و همچنین گردشگری صاحب سبک است.

فرماندار رودسر این دیدارها را توسعه مناسبات اقتصادی بر پایه مشترکات فرهنگی و مذهبی عنوان کرد و گفت: آنچه در بحث خواهرخواندگی مطرح کردیم، ایجاد ارتباط با کشورها و شهرهای مسلمان است.

مرادی این رویداد را فرصتی برای نمایش توانمندی‌های اقتصادی ایران دانست و تصریح کرد: ما در این برنامه می‌خواهیم توانمندی‌های خود را به آنان نشان دهیم.

وی تصریح کرد: این نمونه‌ای از قدرت نرم و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که علی رغم تمامی تحریم‌ها و مشکلات، نه‌تنها سر خم نیاورده، بلکه با قدرت به پیش می‌رود.

فرماندار رودسر توسعه اقتصاد دریایی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: شهرستان با دارا بودن ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود.

مرادی اضافه کرد: دغدغه اصلی ما این است که با بهره‌برداری از تمامی این ظرفیت‌ها، بستری فراهم کنیم که هیچ جوانی برای کار مجبور به ترک شهرستان نشود و همه بتوانند در کنار خانواده‌های خود مشغول به کار باشند.

وی گفت: اینگونه رویدادها منجر به انعقاد تفاهمنامه‌های خواهرخواندگی و توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای دوست و برادر می‌شود.

فرماندار رودسر بیان کرد: شهرستان رودسر این آمادگی را دارد که تعاملات اقتصادی خوبی با شرکت‌ها هلدینگ های بازرگانی و تجاری کار آفرینان استان وان ترکیه است.