به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان اتصال بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی به بنگاه‌های کلان در این استان خبر داد و افزود: این طرح گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و احیای تولیدکنندگان خرما است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه نخیلات و خرما در اقتصاد بوشهر گفت: استان بوشهر با داشتن بیش از ۶ میلیون اصله نخل و ۳۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور است و هم‌اکنون بیش از ۱۶ هزار نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۶۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این عرصه فعالیت دارند.

وی افزود: در قالب این طرح تلاش می‌کنیم با اتصال تولیدکنندگان خرد و باغداران خرما به صنایع بزرگ تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی صادراتی، شرایط فروش واقعی، قیمت منصفانه و پایداری اقتصادی را برای آنان ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: این اقدام موجب خواهد شد که محصول استراتژیک خرما با ارزش افزوده بیشتر، بسته‌بندی مناسب‌تر و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه این طرح در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خرما در بوشهر به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: در این رویداد، عملیات اجرایی اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های بزرگ در حوزه تولید خرما کلید خواهد خورد تا زمینه عدالت اقتصادی و اشتغال پایدار در این بخش فراهم شود.

وی درباره اهداف اجتماعی این طرح نیز تصریح کرد: ما به‌دنبال فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حلقه اول تولید هستیم. با تقویت تعاونی‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی از تولیدکنندگان خرد، زمینه فروش منصفانه و رونق پایدار تولید در بخش خرما را پیگیری خواهیم کرد.