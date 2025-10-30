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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های کلان در استان بوشهر

اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های کلان در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: طرح اتصال بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی به بنگاه‌های کلان در استان بوشهر با هدف تقویت تولیدکنندگان خرما اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان اتصال بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی به بنگاه‌های کلان در این استان خبر داد و افزود: این طرح گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و احیای تولیدکنندگان خرما است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه نخیلات و خرما در اقتصاد بوشهر گفت: استان بوشهر با داشتن بیش از ۶ میلیون اصله نخل و ۳۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور است و هم‌اکنون بیش از ۱۶ هزار نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۶۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این عرصه فعالیت دارند.

وی افزود: در قالب این طرح تلاش می‌کنیم با اتصال تولیدکنندگان خرد و باغداران خرما به صنایع بزرگ تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی صادراتی، شرایط فروش واقعی، قیمت منصفانه و پایداری اقتصادی را برای آنان ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: این اقدام موجب خواهد شد که محصول استراتژیک خرما با ارزش افزوده بیشتر، بسته‌بندی مناسب‌تر و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه این طرح در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خرما در بوشهر به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: در این رویداد، عملیات اجرایی اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های بزرگ در حوزه تولید خرما کلید خواهد خورد تا زمینه عدالت اقتصادی و اشتغال پایدار در این بخش فراهم شود.

وی درباره اهداف اجتماعی این طرح نیز تصریح کرد: ما به‌دنبال فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حلقه اول تولید هستیم. با تقویت تعاونی‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی از تولیدکنندگان خرد، زمینه فروش منصفانه و رونق پایدار تولید در بخش خرما را پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 6639812

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