  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

پروانه: مشکل تأمین کارگر در صنایع خرما و شیلات بوشهر برطرف می‌شود

پروانه: مشکل تأمین کارگر در صنایع خرما و شیلات بوشهر برطرف می‌شود

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهربا اشاره به به چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های خرما، شیلات و کشاورزی گفت: مشکل کارگران صنایع خرما و شیلات بوشهر برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان دشتستان، با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرستان در اقتصاد کشاورزی استان، گفت: دشتستان قطب تولید خرما در استان بوشهر است و این محصول، یک کالای استراتژیک در سطح شهرستان، استان و حتی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه بخش عمده تولید خرمای استان در دشتستان انجام می‌شود، افزود: خرما علاوه بر نقش اقتصادی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده دارد و لازم است برای توسعه زنجیره ارزش این محصول، حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح اتصال بنگاه‌ها اظهار کرد: در قالب این طرح، محصولات تولیدی به‌ویژه خرما، به بنگاه‌های بزرگ‌تر معرفی می‌شوند تا ضمن تسهیل فروش، زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازارهای گسترده فراهم شود.

وی بیان کرد: هدف نهایی ما ایجاد پایداری شغلی، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت اقتصاد محلی است.

پروانه با تأکید بر ضرورت حمایت بانکی از تولیدکنندگان افزود: برای افزایش ارزش افزوده خرما و توسعه صنایع وابسته، حمایت مالی و تسهیلاتی از سوی شبکه بانکی ضروری است و ما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا خرما به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان برسد.

وی همچنین به چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های خرما، شیلات و کشاورزی اشاره کرد و گفت: در پی بازگشت بخشی از کارگران اتباع، فعالان این حوزه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌زودی نیروهای مورد نیاز از طریق صدور ویزا و با طی فرآیندهای قانونی و احراز صلاحیت حرفه‌ای وارد کشور خواهند شد تا این مشکل برطرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، زنجیره ارزش خرما و صنایع وابسته می‌تواند به یک فرصت اقتصادی پایدار برای استان تبدیل شود و اشتغال‌زایی مؤثری را رقم بزند.

کد خبر 6709730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها