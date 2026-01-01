به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان دشتستان، با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرستان در اقتصاد کشاورزی استان، گفت: دشتستان قطب تولید خرما در استان بوشهر است و این محصول، یک کالای استراتژیک در سطح شهرستان، استان و حتی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه بخش عمده تولید خرمای استان در دشتستان انجام می‌شود، افزود: خرما علاوه بر نقش اقتصادی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده دارد و لازم است برای توسعه زنجیره ارزش این محصول، حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح اتصال بنگاه‌ها اظهار کرد: در قالب این طرح، محصولات تولیدی به‌ویژه خرما، به بنگاه‌های بزرگ‌تر معرفی می‌شوند تا ضمن تسهیل فروش، زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازارهای گسترده فراهم شود.

وی بیان کرد: هدف نهایی ما ایجاد پایداری شغلی، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت اقتصاد محلی است.

پروانه با تأکید بر ضرورت حمایت بانکی از تولیدکنندگان افزود: برای افزایش ارزش افزوده خرما و توسعه صنایع وابسته، حمایت مالی و تسهیلاتی از سوی شبکه بانکی ضروری است و ما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا خرما به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان برسد.

وی همچنین به چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های خرما، شیلات و کشاورزی اشاره کرد و گفت: در پی بازگشت بخشی از کارگران اتباع، فعالان این حوزه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌زودی نیروهای مورد نیاز از طریق صدور ویزا و با طی فرآیندهای قانونی و احراز صلاحیت حرفه‌ای وارد کشور خواهند شد تا این مشکل برطرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، زنجیره ارزش خرما و صنایع وابسته می‌تواند به یک فرصت اقتصادی پایدار برای استان تبدیل شود و اشتغال‌زایی مؤثری را رقم بزند.