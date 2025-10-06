روحالله لک علیآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح اتصال بنگاههای اقتصادی خرد و کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما اخیرا جلسهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم که در آن جلسه، جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور، استاندار و چند نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند.
وی ادامه داد: در آن جلسه مشهود بود که چقدر اتصال بنگاههای اقتصادی کوچک به صورت زنجیرهوار، کار ارزشمندی است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد و تورم به شکل افسارگسیختهای افزایش یافته است، کنار هم قرار گرفتن کارهای کوچک میتواند به مثابه موتور محرکی برای اقتصاد کشور به شمار آید.
وی ادامه داد: اگر بنگاههای کوچک اقتصادی مورد حمایت دولتمردان قرار گیرد، ما نمایندگان مجلس نیز با تمام توان از این کار و بنگاههای اقتصادی حمایت خواهیم کرد. هر بنگاهی که بتواند در محدوده شهر یا استان خود فعالیت مؤثری داشته باشد، نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی ایفا میکند.
لک علیآبادی در پایان گفت: وقتی قطرههای کوچک تلاش و تولید در کنار هم قرار بگیرند، دریایی از توان اقتصادی ملی را شکل میدهند که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند.
