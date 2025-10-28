احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرازی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از رودخانه زهره در محدوده دهستان بی‌بی حکیمه، گفت: هدف از این بازدید، بررسی پتانسیل‌های شیلاتی و جانمایی مناسب برای احداث مجتمع پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری در منطقه بود.

وی با اشاره به اینکه سه نقطه مناسب در اراضی موسوم به چم علی واقع در حاشیه رودخانه زهره شناسایی شد، افزود: مقرر شد اقدامات لازم برای اخذ استعلامات مورد نیاز جهت احداث مجتمع پرورش ماهی در سه فاز مجزا انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: رودخانه زهره با شرایط اقلیمی و منابع آبی ویژه خود، ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی در استان فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: استفاده علمی و بهینه از این فرصت می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری منابع آب، به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در بخش‌های روستایی کمک شایانی می‌کند.

فرازی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این طرح گفت: منطقه هدف در نزدیکی سد چم‌شیر قرار گرفته است؛ سد عظیمی که در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان بر روی رودخانه زهره احداث شده و به عنوان پنجمین سد بزرگ کشور و بزرگ‌ترین سد بتنی غلتکی خاورمیانه شناخته می‌شود. این ظرفیت بزرگ، علاوه بر کنترل جریان آب رودخانه، می‌تواند در پایداری منابع آبی و توسعه شیلات نقش مهمی ایفا کند.

فرازی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاه‌های مسئول و همکاری بخش خصوصی، به‌زودی شاهد احداث مجتمع‌های مدرن پرورش ماهی در حاشیه رودخانه زهره و مناطق پایین‌دست سد چم شیر باشیم؛ طرحی که می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه پایدار استان و بهره‌برداری بهینه از منابع بومی باشد.