به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی با اشاره به آغاز طرح مکمل یاری دانش آموزان در استان فارس، گفت: مکمل‌یاری دانش‌آموزان، یکی از برنامه‌های ملی ارتقای سلامت تغذیه‌ای است که با هدف پوشش حداکثری دختران و پسران دانش‌آموز در سراسر استان و پیشگیری از کم‌خونی و کمبود ویتامین D، اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این برنامه ادامه داد: برنامه مکمل‌یاری امسال به صورت دو مرحله‌ای پیش‌بینی شده است که در مرحله نخست، برای هر دانش‌آموز سه عدد مکمل ویتامین D ماهی یک عدد و هشت عدد قرص آهن هفته‌ای یک عدد تخصیص یافته است و مرحله دوم نیز پس از انجام ارزیابی‌های میان دوره‌ای و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در زمان مقرر اجرا خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه کمبود ویتامین D در سراسر جهان از شیوع بالایی برخوردار است، افزود: مقادیر کافی ویتامین D در گردش خون برای حفظ سلامت استخوان‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی، عضلات و دیگر موارد مربوط به سلامت بدن در تمام سنین و نژادها ضروری است و کمبود آن می‌تواند به خطر بروز بیماری‌هایی مانند سرطان، دیابت نوع یک، استئوپروز و اختلالات خود ایمنی منجر شود.

ایلامی گفت: شیوع کم خونی فقر آهن در دختران، بالاترین میزان شیوع کمبود آهن در بین گروه‌های سنی مختلف را شامل می‌شود و کمبود آهن در این دوران، کاهش توان ذهنی و قدرت یادگیری، افت تحصیلی و خستگی زودرس، ضعف و بی حالی، افزایش ابتلاء به بیماری‌ها، افزایش مرگ و میر مادران باردار و تولد نوزادان کم وزن و نارس را به همراه دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آموزش و آگاهی‌بخشی را از ارکان اصلی موفقیت این طرح دانست و تصریح کرد: در این برنامه کارشناسان تغذیه با همکاری مدارس، جلسات آموزشی ویژه دانش‌آموزان، والدین، مدیران و مربیان بهداشت برگزار می‌کنند تا آشنایی کافی با نحوه مصرف صحیح مکمل‌ها، فواید آنها و پیامدهای کمبود ریزمغذی‌ها حاصل شود.