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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

سفیدی: «منصور جاویدزاده» به عنوان محیط‌بان برتر در کشور معرفی شد

سفیدی: «منصور جاویدزاده» به عنوان محیط‌بان برتر در کشور معرفی شد

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: منصور جاوید زاده از محیط بانان شهرستان پارس آباد، محیط بان برتر کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی ظهر جمعه در جمع خبرنگارن اظهار کرد: در مراسمی که به مناسبت روز ملی محیط‌بان، و تجلیل از محیط‌بانان برتر کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، منصور جاویدزاده، محیط‌بان سخت‌کوش شهرستان پارس‌آباد، به‌عنوان محیط‌بان برتر کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: همچنین محمد دشتی از شهرستان بیله‌سوار و محمد فتحی از شهرستان کوثر به‌عنوان محیط‌بانان نمونه استانی انتخاب و از آنان نیز تقدیر و قدردانی به‌عمل آمد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردییل، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان استان در پاسداری از طبیعت و حیات‌وحش قدردانی کرد و این افتخار را برگ زرینی در کارنامه خدمت‌رسانی محیط‌بانان استان اردبیل دانست.

کد مطلب 6640176

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