به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی ظهر جمعه در جمع خبرنگارن اظهار کرد: در مراسمی که به مناسبت روز ملی محیط‌بان، و تجلیل از محیط‌بانان برتر کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، منصور جاویدزاده، محیط‌بان سخت‌کوش شهرستان پارس‌آباد، به‌عنوان محیط‌بان برتر کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: همچنین محمد دشتی از شهرستان بیله‌سوار و محمد فتحی از شهرستان کوثر به‌عنوان محیط‌بانان نمونه استانی انتخاب و از آنان نیز تقدیر و قدردانی به‌عمل آمد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردییل، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان استان در پاسداری از طبیعت و حیات‌وحش قدردانی کرد و این افتخار را برگ زرینی در کارنامه خدمت‌رسانی محیط‌بانان استان اردبیل دانست.