شینا انصاری: حفاظت محیط زیست بدون مشارکت عمومی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری در نشست پرسش و پاسخ با فعالان محیط زیست و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، مشارکت مردمی را اصلیترین رکن در حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی قادر به حل بحرانهای محیط زیستی نیست و بدون همراهی همه اقشار جامعه، امکان عبور از چالشهای کنونی وجود ندارد.
وی با قدردانی از میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی، رشد پژوهشهای علمی را ارزشمند اما ناکافی دانست و افزود: اگر پژوهشها نتوانند به اقدامات عملی منجر شوند و از آسیبهای زیستمحیطی بکاهند، اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. دانشگاهها باید در تحقق دانشگاه سبز و حل مسائل زیستمحیطی نقشآفرینی کنند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به انباشت بحرانهای محیط زیستی در کشور و استان اردبیل اظهار کرد: بیتوجهی به توسعه پایدار در دهههای گذشته و بهرهکشی از طبیعت، موجب بروز مشکلاتی مانند فرونشست زمین، کمبود منابع آب، آلودگی هوا و خاک شده است.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین وضعیت آلودگی پسماند و مشکلات ناشی از فاضلاب و کاهش آورد رودخانهها را در اردبیل نامطلوب توصیف کرد و افزود: استان بهعنوان مقصد گردشگری نیازمند مدیریت برد زیستمحیطی است و باید ظرفیتپذیری طبیعت مورد توجه قرار گیرد.
انصاری با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، وجود قوانین مناسب اما بدون ضمانت اجرایی را یکی از موانع جدی دانست و تأکید کرد: بخش زیادی از قوانین محیط زیستی بر زمین مانده است چرا که دیگر دستگاهها نیز مسئول اجرای آن هستند و باید عزم لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: نگاه ما به مشارکت مردم ابزاری و تشریفاتی نیست، بلکه با باور به نقش فعال جامعه مدنی در حل مسائل از رسانهها، دانشگاهیان، ورزشکاران، فعالان فضای مجازی و سمنها دعوت میکنیم تا در این مسیر همراه باشند.
این مسئول در پایان با اشاره به پیگیری برخی دغدغههای مطرحشده در نشست مانند منشأ گرد و غبار و آلودگی رودخانه ارس، ابراز امیدواری کرد با حمایت استانداری اردبیل، اداره کل محیط زیست و مشارکت مردم، بخشی از مشکلات زیستمحیطی استان کاهش یابد، هرچند که حل این مشکلات نیازمند زمان منطقی و رویکردی بلندمدت است.
