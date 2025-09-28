  1. استانها
  2. اردبیل
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

سفیدی: طرح احوالپرسی از محیط‌بان در اردبیل اجرا می شود

سفیدی: طرح احوالپرسی از محیط‌بان در اردبیل اجرا می شود

اردبیل - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با هدف همراهی و حمایت از محیط بانان پر تلاش در عرصه حفاظت از محیط زیست طرح احوالپرسی از محیط بانان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت نیروی انسانی و ارتباط موثر با همکاران، جلسات منظم گفت و گو با محیط بانان، حضور در پاسگاه های محیط بانی، تماس تلفنی با محیط بانان و حمایت از خانواده های آنان بصورت مستمر و منسجم انجام می شود.
وی افزود: همچنین جهت ایجاد انگیزه بین محیط بانان و بر اساس گزارش فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، محیط بان نمونه در هر ماه انتخاب و از زحمات محیط بانان قدردانی و تجلیل می شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: ۵۹ محیط بان در ۱۴ پاسگاه محیط بانی از ۱۸۴ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و ۲۷۸ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع در استان اردبیل حراست می کنند.
کد خبر 6604847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها