به گزارش خبرگزاری مهر ، کیومرث سفیدی، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت نیروی انسانی و ارتباط موثر با همکاران، جلسات منظم گفت و گو با محیط بانان، حضور در پاسگاه های محیط بانی، تماس تلفنی با محیط بانان و حمایت از خانواده های آنان بصورت مستمر و منسجم انجام می شود.

وی افزود: همچنین جهت ایجاد انگیزه بین محیط بانان و بر اساس گزارش فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، محیط بان نمونه در هر ماه انتخاب و از زحمات محیط بانان قدردانی و تجلیل می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: ۵۹ محیط بان در ۱۴ پاسگاه محیط بانی از ۱۸۴ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و ۲۷۸ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع در استان اردبیل حراست می کنند.