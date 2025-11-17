به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه میدان شهدای محیطبان در شهر سرعین با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مسئولان استانی و فعالان محیط زیست افتتاح شد.
وی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگرانکننده منابع آب در کشور، اظهار کرد: از مجموع ۳۱ استان، ۳۰ استان به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آبهای زیرزمینی با پدیده فرونشست مواجه هستند و این یکی از جدیترین چالشهای محیط زیستی کشور است.
معاون رئیس جمهور همچنین در خصوص آلودگی رودخانههای مرزی افزود: تاکنون گزارشی از آلودگی تشعشعی رودخانهها دریافت نکردهایم. سازمان انرژی اتمی متولی بررسی این موضوع است و تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی ارائه نکرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به انباشت چالشهای زیستمحیطی در کشور تصریح کرد: مشکلات حوزه محیط زیست طی دهههای گذشته بهوجود آمده و بهزودی قابل حل نیست، اما تلاش ما این است که با برنامهریزی و مشارکت مردم بخشی از این بحرانها را کاهش دهیم.
نظر شما