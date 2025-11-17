  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱:۰۰

افتتاح میدان شهدای محیط‌بان در سرعین با حضور رئیس سازمان محیط زیست

اردبیل – میدان شهدای محیط‌بان شهر سرعین شامگاه دوشنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد. وی در حاشیه این مراسم از فرونشست زمین در ۳۰ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه میدان شهدای محیط‌بان در شهر سرعین با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مسئولان استانی و فعالان محیط زیست افتتاح شد.

وی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب در کشور، اظهار کرد: از مجموع ۳۱ استان، ۳۰ استان به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آب‌های زیرزمینی با پدیده فرونشست مواجه هستند و این یکی از جدی‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور است.

معاون رئیس جمهور همچنین در خصوص آلودگی رودخانه‌های مرزی افزود: تاکنون گزارشی از آلودگی تشعشعی رودخانه‌ها دریافت نکرده‌ایم. سازمان انرژی اتمی متولی بررسی این موضوع است و تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی ارائه نکرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به انباشت چالش‌های زیست‌محیطی در کشور تصریح کرد: مشکلات حوزه محیط زیست طی دهه‌های گذشته به‌وجود آمده و به‌زودی قابل حل نیست، اما تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی و مشارکت مردم بخشی از این بحران‌ها را کاهش دهیم.

