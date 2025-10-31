به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر بم با اشاره به جایگاه و اهمیت انجام وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی گفت: بی‌توجهی به مسئولیت‌های الهی و اخلاقی، جامعه را از مسیر تقوا و رشد معنوی دور می‌کند و هرکس در نقش پدر، مادر یا عضو جامعه، اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند، از نگاه قرآن کریم بی‌تقوا محسوب می‌شود.

وی افزود: حفظ آبرو، مال، فرزند و خانواده، امانتی الهی است که خداوند بر عهده انسان‌ها نهاده و کوتاهی در این عرصه، آثار جبران‌ناپذیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد.

امام‌جمعه بم با اشاره به فرارسیدن روز دانش‌آموز تصریح کرد: روحیه استکبارستیزی یکی از شاخصه‌های اصلی ایمان و آگاهی است و باید این روحیه در میان جوانان و دانش‌آموزان تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی تلاش دارند تسخیر لانه جاسوسی را عامل مشکلات امروز معرفی کنند، اما تاریخ نشان می‌دهد دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از آن نیز در حوادثی همچون کودتای ۲۸ مرداد، چهره واقعی دشمنی خود را آشکار کرده بود.

دهقانی، با تبریک پیشاپیش روز دانش‌آموز تأکید کرد: «دانش‌آموزان باید با بهره‌گیری از علم، تقوا و بصیرت، آینده‌سازان کشور باشند و زمان خود را در فضای مجازی یا سرگرمی‌های بی‌ثمر هدر ندهند. روحیه استکبارستیزی تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه در عمل و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی و مذهبی از جمله راهپیمایی ۱۳ آبان معنا پیدا می‌کند.»

لزوم ساماندهی فرهنگی و مقابله با کم‌کاری‌ها

امام‌جمعه بم در بخش دیگری از خطبه‌ها با ابراز تأسف از وضعیت فرهنگی برخی برنامه‌ها در شهرستان بم گفت: متأسفانه فعالیت‌های فرهنگی در سطح بم از انسجام لازم برخوردار نیست و برنامه‌ریزی واحد و هدفمند مشاهده نمی‌شود.

دهقانی، افزود: باید میان نهادهایی نظیر اداره فرهنگ و ارشاد، آموزش‌وپرورش، اوقاف و دیگر دستگاه‌های فرهنگی هم‌افزایی و هماهنگی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: فرهنگ عمومی شهر باید به عنوان یک اولویت اصلی در برنامه‌ریزی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و از حالت مغفول خارج شود.

ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و پرهیز از دعوای سیاسی

حجت‌الاسلام دهقانی، در ادامه خطبه‌ها با تأکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: اختلافات و درگیری‌های سیاسی میان مسئولان، به پیشرفت شهر آسیب جدی می‌زند. واگر هدف از فعالیت سیاسی، آبادانی و پیشرفت شهرستان باشد، از آن استقبال می‌کنیم، اما دعواهای بی‌منطق و شخصی جز اتلاف فرصت‌ها نتیجه‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: مسئولان باید ظرفیت‌های مغفول شهرستان بم را شناسایی و احیا کنند و اگر مدیری نتواند از ظرفیت‌های شهر استفاده کند، باید میدان را برای دیگران باز بگذارد.

توجه به امنیت، سرمایه‌گذاری و همراهی مردم

امام‌جمعه بم با اشاره به نقش امنیت در رشد اقتصادی این شهرستان گفت: جذب سرمایه‌گذار بدون ایجاد امنیت و اعتماد عمومی ممکن نیست و نصب دوربین‌های نظارتی، ساماندهی حمل‌ونقل و رسیدگی به امور شهری از جمله محورهای اصلی ارتقای امنیت و آبادانی شهر است.

دهقانی، بر همدلی اعضای شورای شهر بم، دستگاه قضائی و سایر نهادهای اجرایی تأکید کرد و افزود: اگر هدف همه ما خدمت به مردم باشد، اختلافات از میان می‌رود و مسیر توسعه شهر هموار خواهد شد.

وی ادامه داد: خداوند ما را از کسانی قرار دهد که به وظایف خود عمل می‌کنند و با تقوا و همت جمعی، مسیر پیشرفت و آبادانی شهرستان بم را هموار می‌سازند.



