به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بم با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، ضمن تجلیل از مقام این بانوی بزرگ، گفت: زینب کبری (س) شخصیتی است که همه فرماندهان بزرگ زمان خود را شگفت‌زده کرد و با وجود مصائب بسیار، صلابت ایشان لحظه به لحظه بیشتر شد؛ این ویژگی تنها از تقوا سرچشمه می‌گیرد.

وی در ادامه به خدمات ارزشمند پرستاران شهرستان اشاره کرد و افزود: پرستاران ما انصافاً از بهترین‌های کشور هستند و باید نگاه مسئولان به آن‌ها ویژه‌تر شود.

وی ضمن گلایه از بلاتکلیفی مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش شهرستان بم اظهار داشت: با وجود شایستگی رئیس فعلی، هنوز تصمیم‌گیری نهایی درخصوص مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم انجام نشده و این بلاتکلیفی به آینده دانش‌آموزان لطمه می‌زند.

امام جمعه بم با اشاره به ضرورت اصلاح رویه‌های اداری نادرست افزود: رویه‌های غلطی مانند قاچاق سوخت یا تشکیل ندادن تشکل‌های صحیح اداری، موجب آسیب‌های مالی و اجتماعی در شهرستان می‌شود.

دهقانی، ادامه داد: شکل‌گیری تشکل‌های فرهنگی، عمرانی، ورزشی و رفاهی می‌تواند زیاده‌خواهی‌ها را کاهش دهد و عدالت را در تقسیم منابع برقرار کند.

امام جمعه بم با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان گفت: اگر تشکل‌های ورزشی منسجم تشکیل شوند، نام بم در عرصه ورزش کشور مطرح خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر تیم‌های ورزشی از ارگ جدید و سایر مجموعه‌ها بدون بهره‌مندی از ظرفیت نوجوانان و جوانان بمی فعالیت دارند که این بی‌عدالتی باید اصلاح شود.

وی با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان بم، بیان داشت: بخش عمده عقب‌ماندگی بم ناشی از تصمیمات داخلی و ضعف مدیریت شهری است و تا زمانی که هماهنگی و برنامه‌ریزی درون‌شهری تقویت نشود، شاهد پیشرفت نخواهیم بود.

امام جمعه بم با انتقاد از واگذاری زمین‌های متعلق به جهاد کشاورزی بم برای ساخت ساختمان در کرمان گفت: در سال ۱۴۰۱ دو قطعه زمین متعلق به جهاد کشاورزی بم فروخته شد تا ساختمان اداری جهاد در این شهرستان ساخته شود؛ اما منابع مالی به کرمان منتقل شد و ساختمان بم بی‌نصیب ماند.

وی افزود: اکنون پس از دو سال مجوز ساخت ساختمان جهادکشاورزی بم صادر شده، ولی بودجه به شهرستان تخصیص نیافته است.

دهقانی، تأکید کرد: هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به شهرستان بم نادرست است و ضعف در عملکرد داخلی موجب شده تا فرصت‌های توسعه از دست برود.

وی افزود: اگر مدیریت شهرستان بم قوی و منسجم باشد، هیچ نهادی نمی‌تواند حق این مردم مؤمن و شریف را نادیده بگیرد.