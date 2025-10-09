دهقانی: کارآفرینی در بخش دام، گام موثر مقابله با بیکاری در بم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بم گفت: مسئولین دامپزشکی بم باید توضیحات جامع و روشنگرانه ای را به صورت مستمر به اطلاع عموم برسانند، زیرا این شفافیت، مشارکت مردم را در طرحهای سلامت دام و ارتقاء بهداشت عمومی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در حوزه دام، لزوم تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان در این بخش را مورد تأکید قرار داد.
وی ادامه داد: شفافسازی خدمات برای ارتقاء آگاهی عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای دامی برای اشتغال جوانان ضروری است.
حجتالاسلام دهقانی، افزود: با اتکا به یک برنامهریزی دقیق و هدایت سرمایهها به سمت طرحهای نوآورانه و کارآفرینی در بخش دام، میتوانیم گامی مؤثر در مسیر مقابله با معضل بیکاری جوانان و رونق اقتصادی شهرستان بم برداریم.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بم نیز در این دیدار بر اهمیت اجرای دقیق طرحهای واکسیناسیون دام تأکید کرد.
مسعود اسدی، شفافسازی خدمات برای ارتقاء آگاهی عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای دامی برای اشتغال جوانان را ضروری دانست و افزود: واکسیناسیون دامها خط مقدم حفظ سلامت دام، ارتقاء کیفیت فرآوردههای دامی و از همه مهمتر پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام است.
نظر شما