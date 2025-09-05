امام جمعه بم خواستار تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بم با اشاره به اهمیت تقوا و رضایت الهی، بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تشکیل تشکل‌های صنفی در جهاد کشاورزی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تقوا اساس زیبایی زندگی و رضایت الهی است، بر لزوم حمایت از اقشار مختلف جامعه، به ویژه کشاورزان تاکید کرد و خواستار تشکیل هر چه سریع‌تر اتاق اصناف کشاورزی در بم شد.

دهقانی با انتقاد از عدم تشکیل برخی تشکل‌ها اظهار داشت: عدم تشکیل برخی تشکل‌ها می‌تواند به کشاورزان آسیب بزند و تشکیل اتاق اصناف در کمک به جهاد کشاورزی می‌تواند به بهبود وضعیت کشاورزان کمک کند.

امام جمعه بم همچنین با اشاره به آغاز روند انتخابات اتحادیه‌های دامداران، سردخانه‌داران و سایر صنوف مرتبط با کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که ظرف یک ماه آینده اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بم تشکیل و تمامی صنوف مرتبط را ساماندهی کند.

وی به موضوع صادرات خشکبار به ویژه خرما و قطعات واردات خودرو اشاره کرد و ضمن تاکید بر ورود متخصصان و افراد باتجربه در بخش‌های تخصصی، نسبت به ورود افراد غیرمتخصص در حوزه صادرات خرما هشدار داد.

دهقانی، با بیان اینکه افراد غیرمتخصص باعث ضرر کشاورزان می‌شوند، پیشنهاد داد با برگزاری نشست‌هایی با حضور افراد باتجربه در حوزه خرما، بازار آینده این محصول تضمین شود.