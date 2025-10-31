به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی به مناسبت افتتاحیه بازارچه محلی محصولات غذایی، کشاورزی و صنایع دستی موسوم به «سوق ارضی»، در مجتمع سید الشهدا در حومه جنوبی بیروت سخنرانی کرد.

شیخ «نعیم قاسم» در این سخنرانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: کسانی که در این بازارچه شرکت می‌کنند، مردم این سرزمین هستند که به جنوب لبنان باز می‌گردند و در خطوط مقدم، موضع خود را با استقامت و استواری حفظ و محصولات زمین های خود را درو می‌کنند. صاحبان درختان زیتون‌ در خطوط مقدم و مناطق مرزی، حامیان واقعی حاکمیت هستند که در یک کشور متحد به نام لبنان، به سرزمین خود پایبندند.

وی در ادامه افزود: هر تکه از لبنان بخشی از کشور است و زمین متعلق به مردم آن است. کسانی که مقاومت می‌کنند، زمین خود را پس می‌گیرند و کسانی که بر سر آن مصالحه می‌کنند، آن را از دست می‌دهند. کسانی که مایل به پایبندی به توافق طائف هستند، نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را انتخاب کرده و بخش‌های دیگر را رها کنند؛ هدف اصلی این توافق، آزادسازی سرزمین است. زمین نعمت است و ما باید حافظ آن باشیم؛ حفظ و احیای آن وظیفه ماست. ما از عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی متاسفیم و باید روش‌های حمایتی برای بهبود تولید توسعه یابد، همانطور که بنیاد جهاد سازندگی این کار را انجام می‌دهد. شهید سید حسن نصرالله جهاد کشاورزی و صنعتی را با هدف تسلیم نشدن در مقابل فشارهای خارجی و تکیه به منابع داخلی تأسیس کرد.

دبیرکل حزب الله در ادامه با اشاره به تحولات این کشور گفت: آمریکا ادعا می‌کند که در لبنان برای حل مشکلات اقدام می‌کند، اما آمریکا میانجی بی‌طرف نیست؛ بلکه حامی رژیم متجاوز صهیونیستی و توسعه طلبی آن است. حملات اسرائیل هر زمان که سفر فرستاده ایالات متحده اعلام می‌شود، در بحبوحه فشارها، افزایش می‌یابد. موضع آمریکا در قبال ۵۰۰۰ مورد تجاوز رژیم اشغالگر علیه لبنان چیست؟ هیچ، برعکس، همیشه این حملات را توجیه می‌ کند. موضع آمریکا در قبال ترور بدون توجیه یک کارمند شهرداری بلیدا و دیگر شهدای غیرنظامی توسط دشمن چیست؟ آیا دفاع ارتش لبنان از سرزمین و شهروندانش به یک جنایت تبدیل شده است؟ و موضع آمریکا در قبال کشتار غیرنظامیان توسط دشمن و ویرانی‌های جاری چیست؟ آمریکا تا کنون هیچ خیری برای لبنان نداشته است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ارعاب، موضع ما را در مورد مقاومت و پایداری تغییر نخواهد داد و ما موافق تسلیم و شکست نیستیم و آن را نخواهیم پذیرفت. اسرائیل شاید بتواند اشغالگری کند، اما نمی‌تواند به اشغال سرزمین ما ادامه دهد. ما از کسی درخواست حمایت نداریم، بلکه می‌خواهیم از پشت به ما خنجر نزنند و منافع اسرائیل تأمین نشود. دولت در درجه اول مسئول حاکمیت است. ما از هیچ‌کس دستور نمی‌گیریم و نمی‌پذیریم که لبنان مطابق میل دشمنان شکل بگیرد.

وی با هشدار درباره اینکه «لبنان به علت وحشی‌گری آمریکا و تجاوز اسرائیل در معرض خطر واقعی قرار دارد»، خاطرنشان کرد: موضع رؤسای سه گانه و به ویژه رئیس جمهور در دستور دادن به ارتش برای مقابله با تهاجم اسرائیل، موضع مسئولانه‌ای است و این چیزی است که باید بر آن تکیه کرد. این مواضع باید با وحدت تقویت شود و ما از دولت می‌خواهیم طرحی را برای حمایت از ارتش بررسی کند تا بتواند با دشمن مقابله کند. ما از طریق وحدت ملی سرزمین خود را بازپس خواهیم گرفت و هدف مقاومت آزادسازی میهن است، در حالی که هدف دشمن، اشغالگری است. همه در لبنان مسئول هستند و ما نمی‌خواهیم جای کسی را در لبنان بگیریم و کسانی که ما را متهم می‌کنند، باید از اتهامات خود دست بردارند.

دبیرکل حزب الله در پایان با اشاره به اینکه «مقاومت نقطه قوت برای لبنان است که باید حفظ شود»، تأکید کرد: توجیه تجاوزگری اسرائیل، خدمت به دشمن است و برخی ها باید از این بهانه جویی ها دست بردارند. اسرائیل باید پس از اجرای توافق توسط لبنان، آن را اجرا کند؛ هرگونه توافق جدید تنها اسرائیل را تبرئه کرده و زمینه را برای حملات جدید باز می‌کند.