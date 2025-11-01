به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی دقایقی پیش شهرک «کفر صیر» واقع در جنوب لبنان را با پهپاد هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی شهرک کفر صیر در نبطیه را هدف قرار داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.