الاخبار: فشار حداکثری آمریکا علیه لبنان برای اجرای «مکانیسم خلع سلاح»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، آمریکا اخیراً فشار زیادی برای اجرای مکانیسم خلع سلاح مقاومت به لبنان وارد می‌کند و در عین حال دست طرف صهیونیستی را کاملاً باز گذاشته‌اند.

به گفته منابع آگاه، آمریکایی‌ها به صراحت به مقامات عرب گفته‌اند که نمی‌توانند فشار بیشتری بر رژیم صهیونیستی وارد کنند. این واکنش در پاسخ به درخواست میانجگران عرب برای توقف عملیات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان مطرح شد.

الاخبار می‌افزاید که آمریکا با روایت رژیم صهیونیستی، چه در لبنان و چه در سوریه، موافق است و اکنون نیز با تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه موافق است. واشنگتن در مقابل از میانجی‌های عرب می‌خواهد که در قراردادهای سیاسی بین تل آویو و کشورهای همسایه فلسطین اشغالی تسریع کنند.

در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته است یک مسئول خاص را برای هماهنگی همه فرستادگان خود در منطقه تعیین کند. این مسئول از استیو ویتکوف، تام براک و سایر نمایندگان آمریکا از جمله مورگان اورتاگوس، خواسته است تا گزارش‌های مفصلی در مورد کارهایی که انجام می‌دهند، حداکثر تا اواسط ماه آینده ارائه دهند تا در خصوص این گزارش‌ها هماهنگی‌های لازم با رژیم صهیونیستی انجام شود.

الاخبار می‌افزاید که آمریکایی‌ها معتقدند که تا زمانی که لبنان از ورود به مذاکرات سیاسی مستقیم با رژیم صهیونیستی خودداری کند، واشنگتن نمی‌تواند تل آویو را به توقف عملیات نظامی خود متقاعد کند. به گفته همین منابع، فشارهای شدید کنونی بر لبنان، روندی رو به رشد خواهد داشت.

در همین رابطه برخی منابع ریاست‌جمهوری ادعا کردند که لبنان و حزب‌الله با مشارکت غیرنظامیان در کمیته مکانیسم موافقت کرده‌اند». البته این شایعات نیز در چارچوب «شکل جدیدی از فشار» برآورد می‌شود. این در حالی است که منابع نزدیک به جوزف عون آن را تکذیب و تأکید کردند که این اخبار ساختگی است.

محافل سیاسی لبنان اعلام کردند که این کشور با اصل مذاکره موافقت کرده و رؤسای آن آمادگی خود را برای اصل مذاکره بر اساس فرمول گذشته ابراز کرده‌اند.

برخی محافل دیگر به «الاخبار» تأکید کردند که اورتاگوس در طول بازدید خود از سران لبنان، موافقت اولیه آنها برای تعیین یک نماینده غیرنظامی به عنوان کارشناس از هر یک از آنها برای پیوستن به کمیته مذاکرات غیرمستقیم، با شرط آتش‌بس را دریافت کرد.

این منابع در عین حال تصریح کردند که توافق آتش‌بس، مذاکرات سیاسی را در نظر نگرفته بود، بلکه به ترتیبات میدانی نظامی شامل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی و استقرار ارتش لبنان محدود می‌شد.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در این رابطه گفت که لبنان، آماده مذاکره برای پایان دادن به اشغالگری صهیونیستی است، اما مذاکره یک‌جانبه را نمی‌پذیرد. عون این سخنان را در دیدار با «یوهان وادیفول» وزیر امور خارجه آلمان، در کاخ ریاست‌جمهوری مطرح کرد و از او خواست «جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، بر اسرائیل فشار آورند تا به توافق توقف خصومت‌ها پایبند باشد و ارتش لبنان را قادر سازند تا در مرزهای بین‌المللی جنوب مستقر شوند و اجرای برنامه‌های تعیین شده برای گسترش حاکمیت لبنان بر تمام اراضی خود را تکمیل کند.»

در همین رابطه جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی قرار است در سفری منطقه‌ای به سرزمین‌های اشغالی، امارات، ترکیه و لبنان برود.