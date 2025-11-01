به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که مصر در حال تدوین یک طرح سیاسی برای کاهش تنش میان لبنان و این رژیم است.

بر اساس این گزارش، منابع سیاسی عربی گزارش داده‌اند این طرح شامل تثبیت آتش بس در لبنان و عقب نشینی نظامیان صهیونیست از مناطق پنج گانه اشغال شده در برابر توقف فعالیت‌های نظامی حزب الله در جنوب رود لیطانی است.

در این گزارش آمده است که یک سازوکار با نظارت کشورهای عربی و ترکیه برای اجرای این توافق ایجاد می‌شود. در این طرح بر ضرورت هماهنگی میان ایران و عربستان برای دور نگه داشتن لبنان از درگیری‌های منطقه‌ای تاکید شده است؛ این در حالی است که مقامات کشورمان بارها بر عدم مداخله در امور داخلی لبنان تاکید کرده‌اند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی از زمان اجرای رسمی آتش بس در لبنان تاکنون بیش از پنج هزار بار این توافق را نقض کرده و در مقابل حزب الله لبنان به تمام تعهدات خود پایبند بوده است.

در گزارش مذکور آمده است که بر اساس طرح مصر، حزب الله می‌تواند سلاح خود را حفظ کند اما نمی‌تواند آن را ارتقا داده یا از آن استفاده کند!