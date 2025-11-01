بیمه کشاورزان و صنایع دستی کرمانشاه با یارانه ۷۰ درصد دولت

سجاد پرسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی کارگران فصلی، رانندگان حمل بار و مسافر، هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، و همچنین کشاورزان، روستاییان و عشایر میتوانند عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شوند.
وی افزود: افراد ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و تمامی کسانی که فاقد بیمه اجتماعی هستند نیز میتوانند به این صندوق ملحق شوند.
پرسته با اشاره به یارانه ۷۰ درصدی دولت برای حق بیمه گفت: این صندوق سه مزیت اصلی دارد؛ قابلیت نقل و انتقال سوابق به سایر صندوقهای بیمهای، بهرهمندی از یارانه ۷۰ درصدی دولت و حق بیمه اقتصادی و مناسب برای بازنشستگی.
وی ادامه داد: بیمهشدگان با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۶۵ سال سن، میتوانند از مزایای بازنشستگی بهرهمند شوند و صندوق به مدت پنج سال نیز ارفاق در سابقه حق بیمه اعمال میکند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: تمامی افراد ۱۸ تا ۵۰ سال که فاقد بیمه باشند، میتوانند با حداقل پرداخت سالانه ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تحت پوشش خدمات این صندوق قرار گیرند.
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