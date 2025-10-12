کرمانشاه رتبه نخست کشور در پوشش بیمه روستاییان و عشایر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد پرسته صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر برگزار شد، اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ در راستای اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی تشکیل شد تا اقشار مولد و زحمتکش کشور از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: جامعه هدف این صندوق شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر، رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، قالیبافان، زنبورداران، شاغلان صنایع‌دستی، مربیان قرآنی، زنان سرپرست خانوار و کلیه افرادی است که فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند.

پرسته با اشاره به سه خدمت اصلی صندوق گفت: بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان سه محور خدمات صندوق بیمه روستاییان است.

وی افزود: افراد با حداقل ۱۵ سال پرداخت حق بیمه و ۶۵ سال سن بازنشسته می‌شوند و در صورت بروز حادثه یا بیماری نیز از مزایای ازکارافتادگی بهره‌مند خواهند شد. همچنین در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان او از مستمری دائمی استفاده می‌کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه با اشاره به مزایای ویژه این صندوق تصریح کرد: دولت ۷۰ درصد حق بیمه را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند، بیمه ارزان‌قیمت و اقتصادی است و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای میان صندوق روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.

وی اضافه کرد: پرداخت حق بیمه به‌صورت سالانه از یک‌میلیون و ۲۹۶ هزار تومان تا پنج‌میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تعیین شده و بیمه‌شدگان می‌توانند مبلغ را در اقساط سه‌ماهه یا شش‌ماهه پرداخت کنند.

پرسته ادامه داد: استان کرمانشاه اکنون دارای ۱۴۰ هزار بیمه‌شده است که از این تعداد حدود هفت‌هزار نفر مستمری‌بگیر هستند و پرداخت مستمری ماهانه آنان از محل صندوق انجام می‌شود.

وی افزود: در سه سال اخیر، ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بدون بهره، ضامن و مراجعه به بانک به مستمری‌بگیران استان پرداخت شده و این روند تا سقف پنجاه‌میلیون تومان نیز در نیمه دوم سال ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به سهم بالای زنان در بیمه اجتماعی اظهار کرد: از مجموع ۱۴۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۴۰ هزار نفر بانوان هستند که کرمانشاه را در میان سه استان برتر کشور در جذب زنان به بیمه روستایی قرار داده است.

پرسته از بیمه رایگان بیش از هشت‌هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر طبق قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: دولت حق بیمه این مادران را به مدت هفت سال به‌صورت کامل پرداخت می‌کند.

به گفته وی، کرمانشاه در شاخص‌های «نسبت پوشش اعضای فعال به جامعه هدف» و «سلامت بیمه‌ای» رتبه اول کشور را دارد. از مجموع ۱۸۴ هزار نفر جامعه هدف، ۷۳ درصد تحت پوشش قرار گرفته و بیش از ۵۳ درصد آنان بیمه‌شدگان فعال هستند.

پرسته افزود: در راستای تسهیل خدمات، سامانه «صبا» و پایگاه اینترنتی roosta.ir برای ثبت‌نام و تمدید بیمه به‌صورت غیرحضوری فعال شده و افراد می‌توانند کارنامه بیمه، فیش حقوقی و سایر خدمات را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای در استان گفت: اولویت مردم در موضوع بیمه پایین است، اما با برگزاری میزهای خدمت و اهدای احکام مستمری، اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و همکاری رسانه‌ها، این روند در حال بهبود است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با صندوق بیمه اجتماعی در ارتباط هستند و این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این صندوق در ارتقای امنیت اجتماعی روستاییان و عشایر کرمانشاه است.