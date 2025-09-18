  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر، عدالت اجتماعی است

کرمان- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت: گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر اقدامی مهم در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری، در مراسم امضا تفاهم‌نامه همکاری میان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کرمان گفت: دولت ۷۰ درصد حق بیمه این صندوق را به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کند و تنها ۳۰ درصد سهم روستاییان خواهد بود.

وی افزود: بانوان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به‌طور رایگان تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: حداقل حق بیمه سالانه برای سایر روستاییان یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است که به‌صورت ماهیانه حدود ۱۰۸ هزار تومان پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه هدف تصریح کرد: گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر اقدامی مهم در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم است.

اژدری، گفت: کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با عضویت در این صندوق، از خدماتی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری فوت و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به سایر صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم هیچ فردی از جامعه روستایی استان کرمان از مزایای این خدمات ارزشمند دولتی محروم نماند.

