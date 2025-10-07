به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی صبح سهشنبه همزمان با روز ملی روستا و عشایر در نشست خبری با اشاره به اهمیت نقش زنان روستایی، اظهار کرد: روز ۲۳ مهرماه به عنوان روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده است زیرا این قشر نقش کلیدی در توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها دارند.
وی با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی بر حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: این اصل، حق برخورداری از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیسرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات درمانی را برای همه آحاد جامعه تضمین کرده و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی، این خدمات را برای همه تأمین کند.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان افزود: تا پیش از تأسیس این صندوق در سال ۱۳۸۳، بسیاری از روستاییان، عشایر و کشاورزان که شامل زنبورداران، دامداران، پرورشدهندگان ماهی، تولیدکنندگان قارچ و دیگر مشاغل مرتبط با کشاورزی میشوند، تحت پوشش هیچ بیمهای نبودند.
ارائه خدمات بیمهای با یارانه ۷۰ درصدی دولت
صادقی ادامه داد: این در حالی است که کارگران و کارکنان دولتی از بیمههای تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی برخوردار بودند؛ به همین دلیل، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف پوشش این قشر عظیم و مولد جامعه تأسیس شد.
وی خاطرنشان کرد: این صندوق از اردیبهشت ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و دولت ۷۰ درصد حق بیمه را به عنوان یارانه پرداخت میکند.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان ابراز کرد: بیمهشدگان میتوانند از میان هشت سطح درآمدی یکی را انتخاب کنند و با پرداخت مبالغی اندک، برای مثال حدود ۴۲۰ هزار تومان در ماه، از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت بهرهمند شوند. امکان پرداخت حق بیمه به صورت سهماهه یا ششماهه نیز برای تسهیل شرایط فراهم شده است.
صادقی با بیان اینکه خدمات درمانی این قشر از طریق بیمه سلامت تأمین میشود که ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینههای درمانی را پوشش میدهد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۳ هزار و ۳۷۹ نفر در استان اصفهان عضو این صندوق هستند که از این تعداد ۴۹ هزار و ۳۰۸ نفر زن و ۹۴ هزار و ۷۱ نفر مرد هستند.
وی به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس صندوق اشاره کرد و گفت: هنوز به دلیل عمر ۲۰ ساله صندوق، افرادی که ۳۰ سال سابقه پرداخت کامل داشته باشند، در این صندوق وجود ندارند؛ با این حال افرادی که بالای ۶۵ سال سن و حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت دارند، میتوانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان اصفهان ۶۶۶۰ بازنشسته تحت پوشش دارد
به گفته سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان، در صورت ازکارافتادگی اعضای صندوق، پس از تأیید کمیسیون پزشکی افراد از مزایای مربوطه بهرهمند میشوند.
صادقی افزود: هم اینک پنج هزار و ۳۵۳ نفر در استان اصفهان مستمری فوت دریافت میکنند و ۶ هزار و ۶۶۰ نفر نیز بازنشسته هستند؛ همچنین ۵۸۲ نفر از مزایای ازکارافتادگی استفاده میکنند.
وی به اقدامات صندوق برای اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: ما با برگزاری میزهای خدمت در روستاها و شهرستانها، از طریق صداوسیما و خبرگزاریها تلاش میکنیم تا مردم از این حقوق قانونی خود آگاه شوند. هدف این است که هیچ فرد واجد شرایطی بدون پوشش بیمهای باقی نماند.
فعالیت ۶۲ کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان در اصفهان
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان همچنین به خدمات کارگزاریهای صندوق اشاره کرد و گفت: حدود ۶۲ کارگزاری در سطح استان شامل تعاونیهای دهیاریها و افراد حقیقی، خدمات بیمهای را به مردم ارائه میدهند.
به گفته صادقی، این کارگزاریها نقش اصلی در ثبتنام و پیگیری مطالبات اعضا دارند و ستاد استانی تنها با تعداد محدودی نیرو، مدارک را به صورت سامانهای تأیید و به تهران ارسال میکند.
وی در ادامه به تفاهمنامههای صندوق با نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد اشاره کرد و افزود: زنان سرپرست خانوار معرفیشده توسط بهزیستی و زنان دارای سه فرزند و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری میتوانند بهصورت رایگان از خدمات بیمهای این صندوق استفاده کنند.
به گفته صادقی، از این شرایط زنان سرپرست خانوار ساکن شهرها نیز در صورت تایید بهزیستی میتوانند بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: این حمایتها با بودجهای از محل قانون جوانی جمعیت تأمین شده و با هدف حفظ کرامت و منزلت این اقشار و کمک به چرخه زندگی عادی آنها انجام میشود.
صادقی همچنین به تسهیلات قرضالحسنه صندوق اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲ هزار و ۴۵۲ نفر از مستمریبگیران استان تسهیلاتی به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند. این وامها با اقساط ۳۶ تا ۴۸ ماهه و بدون سود ارائه میشود.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان با اشاره به چالشهای موجود، اظهار کرد: برخی افراد به دلیل مشکلات معیشتی حتی توان پرداخت ۴۲۰ هزار تومان حق بیمه را ندارند. خوشبختانه خیرینی از جمله هنرمندان و افراد سرشناس به کمک آمده و هزینه بیمه برخی افراد را تقبل کردند.
صادقی تأکید کرد: هدف اصلی صندوق، حفظ کرامت و منزلت جامعه روستایی، عشایری و کشاورزی است تا این اقشار مولد و زحمتکش بتوانند با آرامش خاطر از آینده خود اطمینان داشته باشند.
