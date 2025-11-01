فرجی: تیرانداز بجنوردی به اردوی تیم ملی تپانچه دعوت شد

مهدی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معراج کریمی از استعدادهای درخشان تیراندازی خراسان شمالی است که با پشتکار، تمرین مداوم و عملکرد درخشان در رقابت‌های کشوری توانست نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کند و به جمع ملی‌پوشان بپیوندد.

وی افزود: این اردو از هفته آینده به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و کریمی در رشته تپانچه بادی در کنار سایر ملی‌پوشان تمرین خواهد کرد.

فرجی با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیراندازان خراسان شمالی گفت: ورزشکاران استان در هفدهمین المپیاد کشوری موفق به کسب مدال طلای تیمی و انفرادی در رشته تپانچه بادی شدند و سه تیرانداز دیگر نیز به اردوی ملی استعدادیابی دعوت شدند.

رییس هیات تیراندازی خراسان شمالی تأکید کرد: این دستاوردها نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مربیان است و نشان می‌دهد ظرفیت بالایی در بین ورزشکاران بومی وجود دارد.

وی با بیان اینکه رشته تیراندازی یک ورزش تجهیزات‌محور است، افزود: برای رشد و توسعه این رشته، تأمین امکانات و تجهیزات تخصصی ضروری است و امیدواریم مسئولان استانی با حمایت‌های بیشتر، زمینه پیشرفت ورزشکاران را فراهم کنند.