نوسازی تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدمهدی علاءالدین افزود: در حال حاضر بیش از ۵۱۲ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای مجوز (IRC) در ۷۲۷۲ گروه کالایی در کشور فعال است و بیش از ۲۴۹۹ شرکت تولیدی و ۲۵۰۰ شرکت وارد کننده در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با توسعه ظرفیت تولید داخلی، بخش قابل توجهی از ملزومات مصرفی پزشکی در داخل کشور تأمین می‌شود و برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته و سرمایه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، تولید داخلی ملزومات مصرفی پزشکی هم اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد و این روند با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در حال گسترش است.

علاءالدین تأکید کرد: اگرچه در حوزه تجهیزات سرمایه‌ای و پیشرفته پزشکی همچنان از ظرفیت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود، اما مسیر انتقال دانش فنی و تولید مشترک در حال پیشرفت است و بسیاری از این فناوری‌ها به تدریج در داخل کشور بومی می‌شود.

وی گفت: سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی، طرح جامعی را برای نوسازی تجهیزات درمانی و تقویت زنجیره تأمین داخلی دنبال می‌کند تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، مسیر خودکفایی در حوزه تجهیزات پزشکی هموار شود.