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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

آیت‌الله سید طیب موسوی دار فانی را وداع گفت

آیت‌الله سید طیب موسوی دار فانی را وداع گفت

اهواز - آیت‌الله سید طیب موسوی، از علمای برجسته استان خوزستان پس از سال‌ها خدمت به مردم و تربیت طلاب علوم دینی، امروز شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید طیب موسوی از علمای برجسته و اساتید اخلاق حوزه علمیه استان خوزستان، امروز شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، پس از سال‌ها خدمت علمی و اجتماعی، دار فانی را وداع گفت.

این عالم وارسته در یکی از روستاهای شهرستان هفتکل دیده به جهان گشود و از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ در منطقه حصیرآباد اهواز سکونت گزید. وی در طول دهه‌های گذشته، نقش مؤثری در تربیت طلاب و ترویج اخلاق اسلامی در حوزه‌های علمیه خوزستان ایفا کرد.

آیت‌الله موسوی در دهه ۶۰ با راه‌اندازی حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در کوی ابوذر اهواز، سنگ‌بنای یکی از مراکز مهم آموزش علوم دینی در استان را گذاشت و تا واپسین سال‌های عمر در خدمت تعلیم و تربیت طلاب بود.

مراسم بزرگداشت این عالم فقید، متعاقباً از سوی خانواده و حوزه علمیه استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6640858

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