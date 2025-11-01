به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در پی ارتحال عالم وارسته و استاد اخلاق، حضرت آیت‌الله سید طیب موسوی (طاب ثراه) با صدور پیامی، این ضایعه را به جامعه علمی، مردم شریف خوزستان و شاگردان آن بزرگ‌مرد تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: وجود نورانی ایشان، مظهر تواضع، اخلاق کریمه، مردمداری و تربیت نفوس بود و عمر خویش را در راه تعلیم، تهذیب و بنای انسان‌های مؤمن و خدمت به دین مبین اسلام صرف نمود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته این فقیه مردمی افزود: بی‌تردید فقدان این شخصیتِ کم‌نظیر، خسارتی جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جامعه دینی استان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان ضمن طلب علوّ درجات برای آن مرحوم، برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید طیب موسوی از علمای برجسته و اساتید اخلاق حوزه علمیه استان خوزستان، امروز شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، پس از سال‌ها خدمت علمی و اجتماعی، دار فانی را وداع گفت.

این عالم وارسته در یکی از روستاهای شهرستان هفتکل دیده به جهان گشود و از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ در منطقه حصیرآباد اهواز سکونت گزید.

وی در طول دهه‌های گذشته، نقش مؤثری در تربیت طلاب و ترویج اخلاق اسلامی در حوزه‌های علمیه خوزستان ایفا کرد.

آیت‌الله موسوی در دهه ۶۰ با راه‌اندازی حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در کوی ابوذر اهواز، سنگ‌بنای یکی از مراکز مهم آموزش علوم دینی در استان را گذاشت و تا واپسین سال‌های عمر در خدمت تعلیم و تربیت طلاب بود.