نماینده ولی فقیه در خوزستان و رئیس حوزه علمیه اهواز منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانهای حجتالاسلام سید عبدالنبی موسویفرد را به نمایندگی ولیفقیه در استان خوزستان و امامت جمعه اهواز و حجتالاسلام والمسلمین موسویجزائری را به ریاست حوزه علمیه اهواز منصوب کردند.
متن احکام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای سید عبدالنبی موسویفرد دامت افاضاته
اکنون که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای جزایری پس از سالها خدمت با ارزش در سنگر امامت جمعهی اهواز از این مسئولیت انصراف دادهاند جنابعالی را که بحمدالله متّصف به علم و عمل و خصوصیات شایسته و روحیه خدمت و گرایش مردمی میباشید و آزمون نیکویی را در عرصهی امامت جمعه و جماعات گذرانیدهاید به نمایندگی خود در خوزستان و امامت جمعهی اهواز منصوب میکنم. شهر مقاوم اهواز و مردم وفادار و فداکار آن استان با شرافت و عزّت در همهی حوادث مهم پس از انقلاب اسلامی، آزمونی درخشان را گذرانیده و عناصر فداکار و شجاعی از آن سر برآوردهاند. این منطقهی حساس در مقابلهی نظامی با متجاوزان، و در ایستادگی بر هویت ملی، و در مواجهه با بلایای طبیعی، بطور یکسان، صلابت و قدرت نشان داده و از حوادث، سربلند بیرون آمده است.
نمازجمعه که مظهر تجمع متحد مؤمنان است همواره باید این خصوصیات برجسته را نمایندگی کند و آنها را زنده بدارد. ارتباط صمیمانه با جوانان و همفکری با علمای حوزه و دانشگاه و همکاری با مسئولان دولتی و فعالان و اثرگذاران اجتماعی توصیههای دیگر اینجانب است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین فقیه بزرگوار جناب آقای موسوی جزایری دامتبرکاته
اکنون که جنابعالی پس از سالها حضور پر برکت و خدمات همهجانبه در سنگر امامت جمعهی اهواز از ادامهی این مسئولیت اعلام انصراف نمودهاید، لازم دانسته میشود که برکات حضور آنجناب در آن شهر پر افتخار و در میان مردم عزیز و وفادار آن ادامه یابد و همانطور که جهات گوناگون علمی و اجتماعی و سیاسی در آن شهر و استان مقاوم و حسّاس در طول سالیان متمادی از هدایت و درایت جنابعالی بهرهمند شدهاند، از این پس هم همگان مشمول این نعمت خداوندی باشند. مستحضرید که اهواز و تعدادی دیگر از شهرهای آن استان در گذشتههای دور و نزدیک اقامتگاه فقهاء برجسته بودهاند و مرحومان آیاتالله حضرت آقای سیدعلی بهبهانی و حضرت آقای سید محمدجعفر جزایری مروّج و حضرات آقایان کرمی و برخی بزرگان دیگر نمونههائی در دهههای اخیر میباشند، و هماکنون نیز آن خطه بحمدالله برخوردار از محضر علمای اعلام است، از اینرو حوزهی علمیهی اهواز را باید به دیدهی اهمیت نگریست. لذا مقتضی میدانم که آنجناب همچنان سکونت در اهواز را ادامه داده و ضمن کمک به امام جمعهی محترم و دیگر مسئولان و امور اجتماعی آن مردم غیور و وفادار، ریاست حوزهی علمیه را عهدهدار گردید و رونق مضاعف به تربیت طلاب و فضلا داده و از ظرفیت علمی علمای محترم برای اعتلای آن حوزه استفاده نمائید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
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