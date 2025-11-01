به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت عالم وارسته، استاد اخلاق و فقیه مردمی، حضرت آیت‌الله حاج سید طیب موسوی (قدّس‌سره)، مدارس علمیه شهرستان اهواز روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شدند.

این تصمیم بنا به تأکید حضرت آیت‌الله موسوی جزایری و حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و با هدف تکریم مقام شامخ این عالم ربانی و فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده طلاب و اساتید در مراسم تشییع و خاکسپاری اتخاذ شده است.

در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت صادر شده از عموم اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه اهواز دعوت شده است تا با حضور پرشور و انقلابی خود در مراسم تشییع و تدفین این فقیه برجسته، ضمن ادای دین به مقام علمی و معنوی ایشان، در تعظیم شعائر الهی مشارکت فعال داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید طیب موسوی از علمای برجسته و اساتید اخلاق حوزه علمیه استان خوزستان، امروز شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، پس از سال‌ها خدمت علمی و اجتماعی، دار فانی را وداع گفت.

این عالم وارسته در یکی از روستاهای شهرستان هفتکل دیده به جهان گشود و از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ در منطقه حصیرآباد اهواز سکونت گزید. وی در طول دهه‌های گذشته، نقش مؤثری در تربیت طلاب و ترویج اخلاق اسلامی در حوزه‌های علمیه خوزستان ایفا کرد.

آیت‌الله موسوی در دهه ۶۰ با راه‌اندازی حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در کوی ابوذر اهواز، سنگ‌بنای یکی از مراکز مهم آموزش علوم دینی در استان را گذاشت و تا واپسین سال‌های عمر در خدمت تعلیم و تربیت طلاب بود.