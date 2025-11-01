به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافری شهرداری تهران، حمیدرضا رحمانی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافری شهرداری تهران، با اشاره خدمات‌رسانی اتوبوس تک‌کابین خط BRT به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر پایانه آزادی تا پردیس مسافری شرق، اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت سفرهای شهری، افزایش رفاه مسافران و تسهیل دسترسی به پردیس مسافری شرق تهران و با همکاری مؤثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از امروز (دهم آبان‌ماه) ۸ دستگاه اتوبوس تک‌کابین خط BRT به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر پایانه آزادی تا پردیس مسافری شرق فعالیت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی سرویس شبانه‌روزی در مسیر پارک‌سوار آزادی تا پردیس مسافری شرق، گامی مؤثر در مسیر آرامش و آسایش مسافران برداشته خواهد شد و این اقدام ضمن کاهش زمان انتظار، موجب تسهیل در جابه‌جایی مسافران و اتصال هرچه بهتر شبکه حمل‌ونقل شهری به پایانه‌های مسافربری خواهد شد.

رحمانی ضمن قدردانی از همکاری مدیرعامل و همکاران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همکاری‌های میان‌بخشی در حوزه حمل‌ونقل عمومی و بهبود زیرساخت‌های شهری، شاهد ارتقای بیشتر کیفیت سفرهای درون و برون‌شهری و افزایش رضایت عمومی شهروندان تهرانی و مسافران باشیم.