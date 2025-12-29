  1. جامعه
ارتقای کیفیت خدمات در پردیس مسافربری شرق تهران

سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران در نخستین بازدید میدانی از پردیس مسافربری شرق تهران، روند خدمت رسانی به شهروندان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با حضور در پردیس مسافربری شرق تهران از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، امکانات رفاهی و روند خدمت‌رسانی به مسافران قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران شهری و مسئولان حوزه حمل‌ونقل صورت گرفت، سرپرست شهرداری منطقه با اشاره بر اهمیت پایانه شرق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز جابه‌جایی مسافر در پایتخت، بر ضرورت تسریع در تکمیل بخش‌های باقیمانده و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

مرتضوی با تأکید بر ظرفیت حجم بالای تردد روزانه در این پردیس گفت: بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی خطوط، ارتقای نظافت و افزایش رفاه مسافران در دستور کار قرار بگیرد تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و در شأن شهروندان انجام شود.

در ادامه این بازدید، وضعیت سالن‌های انتظار، بخش‌های ورود و خروج، سیستم نظارت و همچنین امکانات ایمنی و آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گرفت.

پردیس مسافربری جدید شرق به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص شرقی‌ترین نقطه پایتخت، نقش مهمی در ساماندهی سفرهای برون‌شهری و کاهش ترافیک دارد.

