دوره آموزشی تربیت مدرس کانون «یاریگران زندگی» استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خاتمه دوره آموزشی تربیت مدرس کانون «یاریگران زندگی» با بیان اینکه با توجه به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد و ضرورت تشکیل کانون یاریگران زندگی در سطح مدارس و مناطق، این دوره آموزشی با سه راهبرد کلان برگزار می‌شود، بیان کرد: ایجاد نشاط و شادابی در مدارس، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی و اجرای برنامه‌های اعتقادی و معنوی سه راهبرد اصلی این دوره است.

وی با بیان اینکه طرح یاریگران زندگی در ذیل راهبرد ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی جای می‌گیرد افزود: طرح کانون یاریگران زندگی تا پایان سال تحصیلی جاری در کلیه مدارس سطح استان اجرایی شود که در این خصوص برنامه‌ریزی لازم و قوی انجام گرفته است.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی نیز با تأکید بر اهمیت برنامه ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، گفت: اجرای تمامی فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی در این حوزه، ذیل برنامه یاریگران زندگی انجام می‌شود.

علی محبی افزود: کانون یاریگران زندگی، ستون مردمی دانش‌آموزی نظام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس است. این کانون با تکیه بر یاری همسالان، نشاط اجتماعی و مسئولیت پذیری فرهنگی نه‌تنها از آسیب‌ها پیشگیری می‌کند، بلکه هویت اجتماعی و ملی دانش‌آموزان را نیز تقویت می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه کانون یاریگران زندگی نقطه اتصال میان فرد، خانواده و جامعه در مدارس است خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این کانون باعث می‌شود خانواده‌ها نسبت به مسائل نوجوانان حساس‌تر شوند، نهادهای محلی اعم از شوراها، بسیج، مراکز بهداشت و NGOها در برنامه‌های مدرسه مشارکت کنند و مدرسه به عنوان هسته محلی ارتقای سلامت اجتماعی عمل کند.