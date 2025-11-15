۳۵۰ کانون «یاریگران زندگی» در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی پیش از ظهر شنبه در حاشیه آغاز یازدهمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی که از ۲۲ تا ۲۸ آبانماه با محوریت برنامه یاریگران زندگی در تمامی مدارس استان سمنان برگزار میشود، بیان کرد: هدف اصلی از برنامههای این هفته، ارتقای آگاهی و فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در بین دانشآموزان و خانوادهها است.
وی در ادامه از فعالیت ۳۵۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس دوره اول و دوم متوسطه و هنرستانهای سراسر استان خبر داد و تصریح کرد: این کانونها در راستای توانمندسازی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آغاز به کار خواهند کرد.
سرپرست معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از راهاندازی نمایشگاه عمومی یاریگران زندگی در خانه یاریگران زندگی استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور دستگاههای عضو کمیته فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار میشود.
صادقی گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات گروهی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، مسابقات فرهنگی و ورزشی، نمایشگاههای سیار پیشگیری در سطح مدارس و ادارات، توزیع محصولات فرهنگی-آموزشی و تجلیل از دانشآموزان، خانوادهها و فعالان عرصه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله این برنامهها است.
وی گسترش همکاریهای سهجانبه میان مدارس، خانوادهها و محلهها، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی و همراهی سازمانهای دولتی و غیردولتی را از جمله عوامل مؤثر در افزایش چشمگیر اثرگذاری این برنامهها برشمرد.
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