  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

۳۵۰ کانون «یاریگران زندگی» در استان سمنان فعال است

۳۵۰ کانون «یاریگران زندگی» در استان سمنان فعال است

سمنان- سرپرست معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از فعالیت ۳۵۰ کانون «یاریگران زندگی» در مدارس سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی پیش از ظهر شنبه در حاشیه آغاز یازدهمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی که از ۲۲ تا ۲۸ آبان‌ماه با محوریت برنامه یاریگران زندگی در تمامی مدارس استان سمنان برگزار می‌شود، بیان کرد: هدف اصلی از برنامه‌های این هفته، ارتقای آگاهی و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها است.

وی در ادامه از فعالیت ۳۵۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس دوره اول و دوم متوسطه و هنرستان‌های سراسر استان خبر داد و تصریح کرد: این کانون‌ها در راستای توانمندسازی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آغاز به کار خواهند کرد.

سرپرست معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از راه‌اندازی نمایشگاه عمومی یاریگران زندگی در خانه یاریگران زندگی استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور دستگاه‌های عضو کمیته فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود.

صادقی گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات گروهی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، مسابقات فرهنگی و ورزشی، نمایشگاه‌های سیار پیشگیری در سطح مدارس و ادارات، توزیع محصولات فرهنگی-آموزشی و تجلیل از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فعالان عرصه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله این برنامه‌ها است.

وی گسترش همکاری‌های سه‌جانبه میان مدارس، خانواده‌ها و محله‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی و همراهی سازمان‌های دولتی و غیردولتی را از جمله عوامل مؤثر در افزایش چشمگیر اثرگذاری این برنامه‌ها برشمرد.

کد مطلب 6656502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها