به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، شامگاه چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، خواستار همکاری مؤثر میان نهادهای دولتی، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی برای تقویت رویکردهای پیشگیرانه شد.

وی با اشاره به نقش شورای آموزش‌وپرورش و کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری، افزود: بیش از ۳۵ هزار قلم لوازم تحریر در قالب کمک‌های مردمی و دولتی، بین دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و فرهنگی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: آموزش بیش از ۱۰۰ مربی تخصصی، راه‌اندازی مدرسه یاریگران زندگی در گرگان، اجرای طرح «مشاور نوجوان» در شهرستان‌ها و تشکیل کمیته کودک و نوجوان از جمله اقدامات شاخص استان در این حوزه بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اجرای طرح ملی عدالت آموزشی، از برنامه‌ریزی و پیگیری جدی برای حذف مدارس کانکسی استان تا پایان سال جاری خبر داد و این اقدام را گامی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم دانست.