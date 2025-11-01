فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری ۱۰۰ حامل سلاح سرد خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ممجید عسکری‌نیا، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۱۰۰ نفر از حاملان سلاح سرد و کشف ۱۲۰ تیغه سلاح سرد در اجرای طرح امنیت محله‌محور در مناطق جرم‌خیز بهارستان خبر داد.

عسکری‌نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طرح امنیت محله‌محور با هدف تأمین آرامش عمومی و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان، با هماهنگی دستگاه قضائی و مشارکت یگان‌های مختلف انتظامی در محله‌های جرم‌خیز بهارستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح و در چند عملیات جداگانه، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰۰ نفر از حاملان سلاح سرد و کشف ۱۲۰ قبضه انواع سلاح سرد شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس با اراذل و اوباش و هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت عمومی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.