  1. استانها
  2. تهران
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری ۱۰۰ حامل سلاح سرد خبر داد

فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری ۱۰۰ حامل سلاح سرد خبر داد

بهارستان- فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری ۱۰۰ نفر از حاملان سلاح سرد و کشف ۱۲۰ تیغه سلاح سرد در اجرای طرح امنیت محله‌محور در مناطق جرم‌خیز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ممجید عسکری‌نیا، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۱۰۰ نفر از حاملان سلاح سرد و کشف ۱۲۰ تیغه سلاح سرد در اجرای طرح امنیت محله‌محور در مناطق جرم‌خیز بهارستان خبر داد.

عسکری‌نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طرح امنیت محله‌محور با هدف تأمین آرامش عمومی و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان، با هماهنگی دستگاه قضائی و مشارکت یگان‌های مختلف انتظامی در محله‌های جرم‌خیز بهارستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح و در چند عملیات جداگانه، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰۰ نفر از حاملان سلاح سرد و کشف ۱۲۰ قبضه انواع سلاح سرد شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس با اراذل و اوباش و هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت عمومی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6640989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • راحله FR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ممنون از فرمانده انتظامی عزیز بابت این اقدام واقعا دیگه خیلی از ما مردم می ترسیم توی خیابونای شهرمون قدم بزاریم به خاطر این موضوعات

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها