به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری‌نیا، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان قدرت‌نمایی با سلاح سرد در خیابان آزادگان نسیم‌شهر خبر داد.

عسکری‌نیا اظهار داشت: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قدرت‌نمایی چند نفر با سلاح سرد در خیابان آزادگان نسیم‌شهر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند سه نفر از عاملان اصلی این قدرت‌نمایی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی بهارستان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

عسکری‌نیا با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه، خاطرنشان کرد: با اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زنند، برابر قانون به‌شدت برخورد خواهد شد.