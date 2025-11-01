محکومیت قاچاقچی ارز به مبلغ ۷۱ میلیارد ریال در بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده‌ای مربوط به قاچاق ۱۰۰ هزار دلار و ۱۰ هزار یورو به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه افزود: پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مدارک ارائه شده توسط متهم، شعبه رسیدگی‌کننده به دلیل عدم ارائه مدارک کافی، اتهام انتسابی را محرز دانست و با احتساب ارزش خودرو، متهم را به پرداخت ۷۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمیان همچنین گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیجار، پس از دریافت اخباری مبنی بر فعالیت ایادی قاچاق در جهت ضربه زدن به اقتصاد کشور، اقدام به کنترل خودروهای عبوری در محور «پنگیز قلعه» کردند و در این عملیات، مقادیر قابل توجهی دلار و یورو قاچاق در یک دستگاه خودرو سواری کشف شد.

وی افزود: این محموله ارز قاچاق پس از کشف، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد و پرونده مربوطه در این راستا تشکیل و رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی است و تعزیرات حکومتی با تمام توان در این مسیر حرکت خواهد کرد.