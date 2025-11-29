محکومیت ۱۶ میلیارد ریالی قاچاقچی گوشی تلفن همراه در بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان، با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان، اظهار داشت: شعبه مربوطه پس از بررسی‌های لازم و عدم ارائه مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمیان در ادامه افزود: این پرونده پس از کشف کالاهای قاچاق توسط مأموران نیروی پلیس آگاهی و اعلام گزارش از سوی مخبرین به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین بر اهمیت همکاری مردم و نهادهای مختلف در شناسایی و مقابله با قاچاق کالا تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این مقوله شد تا از آسیب‌های اقتصادی ناشی از قاچاق جلوگیری شود.