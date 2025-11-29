  1. استانها
  2. کردستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

محکومیت ۱۶ میلیارد ریالی قاچاقچی گوشی تلفن همراه در بیجار

محکومیت ۱۶ میلیارد ریالی قاچاقچی گوشی تلفن همراه در بیجار

بیجار- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم محکومیت ۱۶ میلیارد ریالی برای یک قاچاقچی گوشی تلفن همراه در شهرستان بیجار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان، با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان، اظهار داشت: شعبه مربوطه پس از بررسی‌های لازم و عدم ارائه مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمیان در ادامه افزود: این پرونده پس از کشف کالاهای قاچاق توسط مأموران نیروی پلیس آگاهی و اعلام گزارش از سوی مخبرین به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین بر اهمیت همکاری مردم و نهادهای مختلف در شناسایی و مقابله با قاچاق کالا تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این مقوله شد تا از آسیب‌های اقتصادی ناشی از قاچاق جلوگیری شود.

کد خبر 6671324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها