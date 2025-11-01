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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

محموله بزرگ قاچاق در اصفهان کشف شد

محموله بزرگ قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان _فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف محموله‌ای بزرگ شامل صدها قوطی مکمل پروتئینی، پودر و کراتین فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهر خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مکمل‌های غذایی و انرژی‌زای غیرمجاز، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی محل نگهداری کالاها را شناسایی کرده و در بازرسی از انبار مورد نظر، ۳۹۰ قوطی مکمل پروتئینی، ۲۳۷ قوطی پودر و ۲۳۹ قوطی کراتین قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده‌ای برای متهم تشکیل و جهت رسیدگی‌های قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6641265

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