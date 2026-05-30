۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

رحیمیان:قاچاقچی ارز در مریوان به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: متهم پرونده قاچاق ارز در مریوان به دلیل حمل ارز خارجی بدون ارائه اسناد قانونی، به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق مقادیری ارز شامل ۳۵ هزار دلار آمریکا، ۳۰۵ هزار دینار عراق و ۵ لیر ترکیه به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به ناتوانی متهم در ارائه مدارک قانونی، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط ارزهای مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این محموله توسط مأموران اداره اطلاعات کشف و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

رحیمیان تأکید کرد: برخورد با قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

