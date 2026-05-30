رحیمیان:قاچاقچی ارز در مریوان به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق مقادیری ارز شامل ۳۵ هزار دلار آمریکا، ۳۰۵ هزار دینار عراق و ۵ لیر ترکیه به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به ناتوانی متهم در ارائه مدارک قانونی، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط ارزهای مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این محموله توسط مأموران اداره اطلاعات کشف و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

رحیمیان تأکید کرد: برخورد با قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.