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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۹۶ پل در بروجن لایروبی و ۱۸ پل تعمیر شد

۹۶ پل در بروجن لایروبی و ۱۸ پل تعمیر شد

شهرکرد-رئیس راهداری بروجن گفت: در آستانه فصل بارندگی، اداره راهداری شهرستان بروجن با اجرای عملیات تنقیه و لایروبی ۹۶ دستگاه پل و انجام تعمیرات اساسی بر روی ۱۸ پل، گامی مؤثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقی‌زاده با اشاره به اهمیت پل‌ها در پایداری شبکه راه‌ها گفت: پل‌ها از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای هستند که با وجود نقش حیاتی در عبور ایمن ترافیک، معمولاً به دلیل قرارگیری در سطح زیرین مسیرها، کمتر مورد توجه کاربران جاده‌ای قرار می‌گیرند.

وی افزود: برخی پل‌های شهرستان به‌دلیل کم‌عرض بودن دهانه و ظرفیت پایین، در سال‌های گذشته هنگام بارندگی‌های شدید با چالش‌هایی همچون آب‌شستگی و آسیب به جاده‌ها مواجه بودند.

رئیس اداره راهداری بروجن تصریح کرد: به‌منظور پیشگیری از این مشکلات، با استفاده از لوله‌های بتنی و ماشین‌آلات راهداری شامل بیل مکانیکی، لودر و کامیون و با تلاش راهداران، عملیات تنقیه و لایروبی ۹۶ دستگاه پل و تعمیر اساسی ۱۸ پل انجام شد.

وی در پایان با اشاره به وجود ۶۵۰ دستگاه پل دارای شناسنامه فنی در سطح شهرستان گفت: در دو سال گذشته حدود ۴۵۰ پل نیز لایروبی شده‌اند تا از بروز خسارت به ابنیه فنی و بستر راه‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 6641171

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