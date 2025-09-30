به گزارش خبرنگار مهر، عادل تقی‌زاده ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در محور بروجن-لردگان دو نقطه مستعد حادثه شامل سه‌راه بیژگرد در کیلومتر ۲۰ و گردنه گوشنگلی شناسایی و عملیات اصلاح هندسی و ترانشه‌برداری در آن‌ها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح با اجرای ترانشه‌برداری به میزان ۱۰ هزار مترمکعب و به‌کارگیری ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۱۶ نیروی راهدار، ایمنی این نقاط افزایش یافته و خطرات احتمالی برای کاربران جاده‌ای به حداقل خواهد رسید.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بروجن بیان داشت: اقداماتی از این دست در راستای کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی محورها در دستور کار راهداری شهرستان قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود.