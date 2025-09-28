  1. استانها
محور ترانزیتی بروجن به لردگان ایمن‌سازی می‌شود

شهرکرد-رئیس اداره راهداری بروجن گفت: محور ترانزیتی بروجن به لردگان ایمن‌سازی می‌شود و در حال حاضر به‌صورت هم‌زمان عملیات ایمن‌سازی دو نقطه حادثه‌خیز در این محور در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل تقی‌زاده، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محور ترانزیتی بروجن به لردگان ایمن‌سازی می‌شود اظهار کرد: در حال حاضر به‌صورت هم‌زمان عملیات ایمن‌سازی دو نقطه حادثه‌خیز در این محور در دست اجراست که شامل محدوده سه‌راه بیژگرد در کیلومتر ۲۰ و همچنین گردنه گوشنگلی می‌شود.

تقی‌زاده گفت: در این طرح با انجام ترانشه‌برداری به میزان ۱۰ هزار مترمکعب تلاش می‌کنیم سطح ایمنی تردد در این نقاط حساس را ارتقا دهیم.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۱۶ نیروی راهدار به کار گرفته شده‌اند تا خدمات شایسته‌ای به کاربران جاده‌ای ارائه شود.

رئیس اداره راهداری بروجن همچنین به اقدامات ایمن‌سازی در محور بروجن به گندمان اشاره کرد و ادامه داد: در این مسیر نیز اکیپ تاسیسات در حال نصب و تعمیر گاردریل در نقاط پرتگاهی است و همزمان اقداماتی نظیر نصب انواع تابلوهای ایمنی، پاکسازی و تسطیح حریم، لایروبی دهانه پل‌ها و تخلیه قنو و آب‌روهای طولی در دست انجام می‌باشد.

