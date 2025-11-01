«بازار روز» نسخه تعزیرات برای مهار گرانی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به عملکرد تعزیرات در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون به ۱۲ هزار و ۲۷۸ فقره پرونده در شعب استان رسیدگی شده که شامل ۹ هزار و ۲۷۰ پرونده مربوط به کالا و خدمات، دو هزار و ۲۴۸ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۷۷۰ پرونده تخلفات بهداشتی بوده است.

وی، تعزیرات حکومتی را یک نهاد شبه‌قضایی زیرمجموعه وزارت دادگستری معرفی کرد و افزود: با راه‌اندازی ۶۳۸ اکیپ گشت سیار از سه هزار و ۱۵۰ واحد صنفی بازرسی به‌عمل آمده و برای دو هزار و ۶۸۴ واحد پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان درباره نوع تخلفات گفت: بیشترین تخلفات شامل درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، ارائه نکردن فاکتور خرید، کم‌فروشی، تقلب و صادر نکردن فاکتور برای خریدار بوده است.

وی با اشاره به جلسات کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک استانی، از برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی بازار روز در مناطق مختلف اهواز می‌تواند با ایجاد رقابت سالم، به کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار کمک کند.

طیبی همچنین از همکاری مجموعه قضائی استان در برخورد با محتکران تقدیر کرد و گفت: شلتوک برنج از جمله کالاهای مشمول احتکار است و ثبت کالاهایی مانند برنج و روغن در سامانه جامع تجارت الزامی است؛ در غیر این صورت، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت مردمی در نظارت بر بازار گفت: برخی کالاها دارای قیمت مصوب و برخی تابع عرضه و تقاضا هستند. از شهروندان خوزستانی می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت یا ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.