تعزیرات: جریمه ۴.۵ میلیاردی برای نگهداری ماینر قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت سنگین قاچاقچی تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در شهریار خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار داشت: پرونده قاچاق دو دستگاه ماینر به ارزش دو میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال با گزارش نیروی انتظامی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و در شعبه اول بدوی شهریار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و با توجه به مستندات موجود، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و متخلف علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، به پرداخت چهار میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی کالای قاچاق، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا به‌ویژه تجهیزات استخراج رمزارز، در راستای صیانت از شبکه برق کشور و حمایت از تولید داخلی با جدیت ادامه دارد.