جبار ولی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت و بازرسی دوره‌ای مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی به سرپرستی سعید داوری‌نژاد، از پنج واحد کارگاه چوب‌بری فعال در شهر کرمانشاه بازدید به عمل آمد که در یکی از این واحدها، مقدار یک تن چوب بلوط جنگلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: طبق ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، برای متخلف پرونده قضائی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی نخواهیم داشت و قانون با جدیت اجرا می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه این اقدام نظارتی هشداری جدی به سودجویان چوب و زغال است، گفت: متأسفانه طمع برخی فرصت‌طلبان موجب وارد آمدن خسارات سنگین به جنگل‌های ارزشمند زاگرس شده و حیات درختان مقاوم بلوط را تهدید می‌کند.

ولی‌پور تصریح کرد: پاسگاه ویژه منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی گشت‌های حفاظتی، پایش مستمر مناطق جنگلی، ایست و بازرسی در محورهای ارتباطی و نظارت بر کارگاه‌های چوب‌بری را در دستور کار دارد تا از هرگونه خرید و فروش غیرقانونی چوب جلوگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم احیای جنگل‌های تخریب‌شده گفت: در کنار برخورد قانونی با متخلفان، برنامه‌هایی برای کاشت نهال و بازسازی رویشگاه‌های آسیب‌دیده در دستور کار است تا بخشی از خسارات وارده به طبیعت جبران شود.