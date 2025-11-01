به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در رزمایش پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه فرزانگان شاهرود با بیان اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که در معرض انواع تهدیدها است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این مراسم‌ها نحوه مواجه با بحران و محافظت از خود است.

وی با بیان اینکه باید در برابر انواع حملات پ آسیب‌ها از قبل آموزش‌های لازم ارائه شود، افزود: این اقدامات به کاهش مخاطرات و آسیب‌ها و خسارات کمک خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه محتوی کتب درسی باید در بطن زندگی به کار گرفته شود، ابراز داشت: می‌بایست علاوه بر علم به بعد تربیتی نیز در مدارس توجه شود.

شریفی با بیان اینکه مدرسه و جامعه باید در تعامل با یکدیگر باشند، تصریح کرد: مدرسه به همه جامعه تعلق دارد و کل جامعه هم باید. پاسخگو نیازهای مدرسه باشد.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید مهارت‌های زندگی را بیاموزند، افزود: این آموزش‌ها زمینه‌ای برای ورود مستقل و تمرینی برای مواجه با بحران‌ها است.