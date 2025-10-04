آغاز فصل آموزش برای ۴هزار نوآموز در ۲۲۲ کودکستان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم نواختن زنگ غنچه‌ها با شعار «برای کودکان برای ایران» در مجتمع آموزشی غیر دولتی سجاد شاهرود با بیان اینکه ۲۲۲ کودکستان در استان فعال است، ابراز داشت: می کوشیم تا این مراکز به مدرسه زندگی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه چهار هزار کودک دوران آموزشی خود را در کودکستان های استان سمنان آغاز کردند، افزود: ثبت نام غنچه ها هنوز نیز در برخی از کودکستان ها ادامه دار است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه از دبستان و کودکستان می کوشیم تا آموزش ها بر پایه مهارت آموزی باشد، ابراز داشت: این اقدام می تواند به چراغ راهی برای آینده آن ها تبدیل شود.

شریفی در ادامه تصریح کرد: محبت، بازی، نقاشی و الگوبرداری چهار عنصر اصلی و راهگشای تربیت و تعلیم کودکان به شمار می رود که در تمامی کودکستان ها به آن ها توجه باید شود.

وی افزود: در این مقطع مربیان کودکستان ها باید به کشف و پرورش استعدادها و متمرکز کردن کودکان به توانایی های آن ها و آموزش مهارتی توجه کافی را داشته باشند.