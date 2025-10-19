به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب یکشنبه در بیست و هشتمین نشست طرح ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها کاهش و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی است، ابراز داشت: در این طرح دانش آموزان مستعد شناسایی و کار مراقب از آنها در دستور کار واقع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های آموزش و پرورش است، افزود: معتقدیم در این مسیر پیشگیری مقدم بر درمان است و تمام تمرکز باید بر این مقوله معطوف شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه هزینه‌های درمان آسیب دانش آموزان ده‌ها برابر بیشتر است، ابراز داشت: مراقب از دانش آموزان استان سمنان برابر آسیب‌ها تعطیلی بردار نیست.

شریفی با بیان اینکه وقوع حتی یک مورد اقدام به خودکشی می‌تواند اثرات روانی گسترده همراه داشته باشد، در ادامه تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تا دانش آموز وارد این مرحله زندگی شود.

وی خواستار رسیدگی و پیگیری مدام از سوی مدارس شد و افزود: در این خصوص باید در مناطق کم برخوردار و شبانه روزی با توجه به تعداد کم دانش آموزان و شرایط خاص آنها ورود بیشتری انجام شود.