به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: برابر اعلام پایگاه حفاظت منابع شهرستان جاسک، در راستای مقابله با صید و صیادی غیرمجاز به‌ویژه صید مخرب پرساین شب‌چراغی، اکیپ گشت دریایی این پایگاه با همراهی عوامل دریابانی و با استفاده از دو فروند شناور گلف سازمانی، در ساعت ۱۸:۳۰ روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به حوزه‌های استحفاظی اعزام شد.

وی افزود: مأموران در جریان گشت‌زنی در حوالی پنج مایلی اسکله گوکسر به دو فروند قایق بی‌هویت با موتور ۵۵ اسب بخار برخورد کردند که به‌صورت غیرمجاز در حال بازتاب نور به سطح آب بودند. مأموران پس از نزدیک شدن، از هر یک از شناورها یک دستگاه ژنراتور برق، چهار عدد پروژکتور و تعدادی قلاب صید کشف و ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان تصریح کرد: دو شناور مذکور به همراه شش نفر متهم بلافاصله توقیف و ادوات مکشوفه جمع‌آوری و به انبار پایگاه حفاظت منابع منتقل شد. همچنین پرونده متهمان و شناورها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع گردید.

احسانی در پایان با تأکید بر تداوم گشت‌های مشترک و برخورد قاطع با متخلفان افزود: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر نسبت به پایش و کنترل فعالیت‌های صیادی در آب‌های استان اقدام می‌کند تا از صیدهای غیرمجاز و تخریب ذخایر ارزشمند آبزیان جلوگیری شود.